牛上邨警員遭擲腐液　警拘15歲少年檢武器

警方於周日(1日)晚上11時許，接獲市民舉報，指有鋁罐在牛頭角上邨常逸樓從高處墮下，警員接報到場處理。至周一(2日)凌晨1時許，有腐蝕性液體從高處墮下，一名警員走避不及被濺中，制服左胸位置被「乸穿」，衫袖及衫袋位置亦被濺中，留下白色痕迹，其臉、頸及手部亦被灼傷，需送院治理。警方經深入調查後，鎖定一名目標中國籍男子。

今日（4日）晚上7時許，警方在牛頭角上邨一單位外，以涉嫌「意圖造成身體嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體」拘捕一名15歲少年，在單位內檢獲一批攻擊性武器及可作非法用途的工具，包括鐵錘、士巴拿、電油、手扣、頭盔、防毒面具等。警方有理由相信該少年涉及較早前社會發生的暴動事件，正積極向不同方向調查，不排除有更多人被捕，案件交秀茂坪警區刑事調查隊跟進。

警方重申，意圖造成身體嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體屬嚴重案件，根據香港法例第112章《侵害人身罪條例》第29條，任何人意圖使任何人身體受到嚴重傷害，而在任何地方非法及惡意地投擲腐蝕性液體，不論該人是否有受到傷害，亦可被判處終身監禁，警方呼籲年輕人切勿以身試法，警方對任何暴力事件零容忍。