內地確診新冠肺炎逾8萬宗　多地官員失職遭問責

新冠肺炎持續在全球擴散，中國以外國家的確診病例已突玻1萬宗；惟內地確診病例增速初步受控，每日增長維持在3位數，當中絕大部分新增確診病例來自湖北省。截至周四（3月5日凌晨），內地確診病例超過8萬宗，造成2981病亡，疑似病例僅餘520宗，累計治愈出院人數突破5萬人。

隨着疫情逐步放緩，輿論焦點開始轉向造成疫情失控的失職官員身上，愈來愈多地方官員被揭失職瀆職，當中包括隱瞞疫情、瞞報湖北行程、防疫管制執行不力等，根據不完全統計，各地至今累計已有數千名官員遭問責，其中包括湖北衞健委主任及黨委書記，湖北省政府及武漢市政府領導班子亦近乎「大換血」。

另一方面，當局亦加緊打擊涉疫犯罪行為，各地檢察院提前介入案件，部分重大案件短短10多天便宣判。同時，當局亦加強打擊造謠、傳謠行為，頻頻通過媒體公開闢謠，以穩定民心。

不斷更新（香港時間）︰

0310 北京新增1宗確診病例，為確診病例密切接觸者，已送至定點醫療機構救治。

0145 雲南連續13天無新增病例，累計治愈169宗、死亡2宗；山西連續4日無新增確診病例，累計治愈124宗。