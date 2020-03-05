鑽石公主號106港人坐完疫監　凌晨離開駿洋邨

【00:11】有坐完疫監的住客，在凌晨時份徒步離開駿洋邨。

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2月20日至23日期間，港府分別安排3班包機從日本接載「鑽石公主號」郵輪上的香港居民回港。衞生署昨日(4日)表示，首批108名從「鑽石公主號」返港居民14天的檢疫期，已於昨日晚上11時59分屆滿。當中除兩名確診感染冠狀病毒病正在醫院接受治療的患者外，其餘106名人士，會於今日(5日)凌晨起陸續離開火炭駿洋邨的檢疫中心，並有專車接載他們往指定地點解散。據悉，專車會把他們送到東鐵大圍站解散。

衞生署指，連同自行乘搭其他航班回港的人士，於駿洋邨的檢疫中心接受檢疫的「鑽石公主號」乘客共有225人。至今先後共有9名從「鑽石公主號」返港居民確診感染冠狀病毒病，另一人則被列為疑似個案，全部病人情況穩定，其餘約100名人士的檢疫期大部分將於3月5日至7日結束。