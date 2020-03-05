滯留湖北逾月終返家　被困港人感謝東方報業集團仗義出手

東方報業集團連日倡議派出私人包機，接回滯留湖北的港人返港後，逼使港府昨日(4日)及今日(5日)派包機到當地救人。曾經向本集團救助的湖北港人聲言，雖仍未清楚確實上機時間，但仍不忘感謝本集團對他們的關心，逼使港府主動派包機接載他們，他們希望盡快回港與家人團聚。

歐陽小姐及7歲的兒子在湖北省孝感市滯留逾一個月，期間住所曾停水，加上糧食不足，每天只能吃一餐充飢。她感謝東方報業集團對滯留湖北港人的關心，推動港府派包機接載當地港人，並促請政府盡快接載除武漢市以外的港人回港，令她們可以返回熟悉的家。

劉先生的24歲兒子滯留武漢，擔心兒子在高危疫區會受到感染，至今回港之路仍未有消息。他特別感謝東方報業集團的好意，促使政府主動派包機接載當地港人。由於他們的父子關係一向不太好，但此事讓他和兒子彼此增進了溝通，增加了彼此間的父子感情，希望兒子能盡快回港上，不要延誤學習。