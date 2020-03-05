東方日報A1：包機湖北救亡　首批244港人平安回家

東方報業集團倡議派出私人飛機，接載滯留湖北的港人孕婦及有緊急需要的市民回港，港府終決定昨日及今日各派兩班包機前往武漢，並由入境處處長曾國衞帶隊救人，二百四十四名被困湖北四十二日的港人，包括孕婦、幼兒、學生、長者及嚴重病患者，昨分批乘坐包機平安抵港，劫後餘生的感覺無法言喻。他們抵港後隨即被送往火炭駿洋邨接受隔離十四日，盼完成檢疫後可真正回家。港府今日會再派出另外兩班包機到武漢，接載餘下約二百四十名港人，曾國衞會再度北上救人。

爆發新冠肺炎的武漢市及湖北省多個城市，自今年一月廿三日起陸續封城，令身處當地的港人無法離開，被迫滯留疫區，除擔心會受到感染，更面對糧食、物資、藥物短缺的困境。港府終在四十二日後，於昨日派出首兩班包機前往武漢撤走部分港人。有份前往武漢的政制及內地事務局局長聶德權早上在機場表示，首班包機會接載一百一十三名港人，當中有一名小童、兩名應屆中學文憑試考生。

至於第二班包機會接載一百四十五人，包括兩名應屆中學文憑試考生、十三名孕婦和十名有緊急醫療需要市民。據悉，該十三名孕婦分別懷孕四至卅六周，當中最少有四名孕婦是懷孕超過卅周以上。由於有九名原本乘搭包機的港人最終決定不上機，另有三人未能通過體溫檢測，一人留下陪伴，以及一名孕婦選擇改乘今日的包機回港，故數字有所修改。

曾國衞率領四十名分別來自入境處、衞生署及醫管局的政府工作人員，昨乘搭包機前往武漢，一行人即日往返，全程均會佩戴口罩及穿上防護裝備，他們抵達武漢機場後，隨即與武漢辦及當地政府人員商討安排。曾國衞指示工作人員要盡全力協助滯留港人登機，尤其是有特別需要的人士，如小童及長者，工作人員逐一向登機港人派發防疫包，內有口罩、酒精搓手液及酒精紙巾等，之後安排他們陸續登機。

首班包機於昨日下午約三時起飛，並於下午約五時抵達本港機場；另一班包機則於晚上約八時起飛，於晚上約十時抵達本港機場，乘客抵港後會被安排量體溫，再由專車送往火炭駿洋邨檢疫十四天。他們抵達駿洋邨後會立即清潔及洗澡，所有人今日會安排進行病毒測試，檢疫中心有醫護人員廿四小時當值。

港府今日亦會派出另外兩班包機前往武漢，曾國衞會連續第二日帶隊。今次亦是新冠肺炎疫情下，他三度採取營救外地港人行動，上月十七日他已親自帶隊前往日本營救滯留疫輪「鑽石公主號」上的三百多名港人，他形容為卅多年工作生涯中最困難和最難忘的一次行動。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：