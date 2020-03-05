探射燈：戲院入座跌8成　盼政府援手

新冠肺炎疫情持續影響各行各業，晚飯後看一套戲是不少港人喜愛的節目，惟政府曾公開呼籲市民減少前往戲院，無論入座率及場次亦應聲下跌，過往不少人觀看的午夜場，亦因應疫情而提早甚至取消，對電影業界打擊嚴峻。有電影導演就建議因時制宜，轉戰網上平台增加收入求變。

香港戲院商會指出，由今年1月至今，戲院入座率較去年大跌8成，上映場次亦減少，不少電影延遲開始及提早結束，以往晚上11時後的午夜場亦多被取消，現時戲院最後1場開場時間約為晚上9時許，有的更提早至8時。戲院會採取包括「隔行售票」、每小時消毒及為顧客量體溫等加強防疫，商會亦盼望當局支援業界渡過難關。

「好多行家都話冇工開，無論演員、導演同編劇都受影響。」導演區焯文指，電影上映場次受到疫情影響，而加強防疫措施是無可厚非，部分從業員到內地工作，亦因內地戲院關閉而受到影響，目前已有部分電影人轉型，如將拍攝作品轉至網上平台播放，以增加收入。

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