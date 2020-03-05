探射燈：日台便利店　早棄24小時營業

全年無休的便利店，是都市人夜生活的寫照。然而，香港部分便利店或超市因疫情持續等原因而提早休店，日本及台灣多間便利店部分分店不再24小時營業。有旅遊達人認為，便利店提早關門主要是人流不足及經營困難所致，主要集中郊區，並以自動售賣機取代人手。

去年日本便利店7-11公布，由去年11月起有8間分店不再24小時經營，改為在深夜關閉，打破便利店年無休的傳統，隨後其餘數家知名便利店經營商亦宣布跟隨。而台灣亦約有400間7-11不再24小時營業，有業界指原因是為了降低經營成本。

旅遊達人項明生指，日本的便利店改變經營策略，相信是與人流不足有關，他稱亦認識其中一名特許經營者，訴說經營困難甚至捱病了，尤其在鄉郊地區入夜後人迹罕至，身在日本的他亦親歷便利店在晚上10時至11時便關門，居民可透過自動售賣機購買部分商品，在東京、大阪等大都市的便利店則無改變。

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