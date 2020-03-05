探射燈：華燈泡影　旺區冷清　香港告別不夜城

原本愈夜愈精彩的本港夜市，近期在疫情下顯得暗淡無光。

新冠肺炎陰霾覆蓋，香港不夜城華燈不再？原本愈夜愈精彩的本港夜市，近期在疫情下顯得暗淡無光，旺角零售商店提早落閘，彌敦道晚上8時已烏燈黑火；銅鑼灣大型商場入黑後冷清，中環有酒吧直言生意急挫8成，一條街5間酒吧已結業。議員促當局加快審批防疫抗疫基金，並倡派消費券挽救市道。

「依家生意跌咗一半，我自己都冇糧出，都早咗收檔。」在旺角經營報檔逾20年的王女士指，今次疫情對市面衝擊前所未見，往日至少營業至晚上10時的化妝品及時裝店舖，近期不到晚上9時已全部「落閘」，與昔日愈夜愈精彩的旺角不可同日而語。其報檔分為兩更制，近期因人流疏落而提早約半小時收檔。

晚上8時半，旺角彌敦道兩邊街道9成地舖如珠寶及零食店等已落閘關門，部分店舖在鐵閘張貼告示，表示因應疫情而暫停營業；部分則提早關門，由1小時至3小時不等。西洋菜南街的地舖以往營業至晚上11時，不少張貼告示提早至9時關門，有名錶專賣店提前至晚上7時關舖。對岸的銅鑼灣亦不遑多讓，大型百貨公司提早8時關門，商場即使未落閘，人流稀少，部分商戶提早打烊。

原本24小時營業的連鎖超市，部分近期亦調整營業時間，令不少夜歸族摸門釘。大埔區內一間曾是24小時營業的超市，近日縮短營業時間至晚上10時；佐敦一家全年無休的超市亦只營業至凌晨2時。

夜夜笙歌的中環酒吧街亦難幸免。張先生的酒吧食肆去年10月才開業，他直指疫情致營業額急挫7至8成，倚賴中環上班族生意的午市，因不少公司實行在家工作，索性3月起暫停，餐廳延至晚上6時才開門；員工亦要與公司共度時艱，放無薪假及減薪。雖然符合政府防疫抗疫基金申請條件，惟張憂慮遠水難救近火，「佢（政府）批得嚟都可能執咗啦，望佢簡化程序快啲批到錢。」

蘭桂坊協會總監張素媚指，酒吧街的人流對比去年同期平均下跌約一半，目前已有約5間酒吧不敵疫情而倒閉，過往每年2月為旺季開始，今年遇上疫情令人流掉頭向下，個別酒吧索性在周一至周三不營業，同時疫情令消費者恐懼夜出消遣。她認為當前最重要是做好防疫工作，亦促當局加快審批防疫抗疫基金外，考慮推出免息貸款助業界救亡。

盛滙商舖基金管理有限公司創辦人及行政總裁李根興指，本港接連受社會運動及新冠肺炎衝擊，商舖市道已差過沙士，因今次疫情屬全球性，且未見平息迹象，堂食食肆及高消費品零售為重災區，希望有關業主減租共度時艱。

議員陳恒鑌指，疫情持續已令許多商戶捱不住結業，立法會已通過300億港元的防疫抗疫基金撥款，惟當局至今未公布詳情，促當局特事特辦，否則結業潮恐難避免，而待疫情受控時亦應考慮加碼救市，向市民派本地消費券刺激經濟，並向危急行業批出免息貸款。

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