網民熱話：失魂客找錢遺留銀包　兩男極速偷走

只差一點點？日前有人在粉嶺一間零食店結帳後，將銀包遺留在收銀台上，結果被兩名男子以極純熟手法順手牽羊。事主其後回到店舖尋找，一度與對方擦身而過，但最終仍被二人全身而退。

事主友人將零食店閉路電視片段分享至Facebook群組「香港突發事故報料區」，事發在粉嶺和隆街一間零食店，前日(3日)晚上約6時。事主在店內購物後結帳，由於忙於將所購物品放入背囊，卻「大頭蝦」未有將放在收銀台的銀包取走便離開。未幾，兩名身穿黑白衣的中年男子聯袂到店內購物，期間發現有人將銀包放在枱面，黑衣男率先採取行動，以物品遮住銀包，讓白衣男趁與店員找贖時，將銀包放入袋中。片段末尾，事主返回舖內尋找，一度與兩男擦身而過，但二人卻若無其事離去。

短片發布後，有網民亦為事主不值，「同兩個XX賊佬擦身而過」；有人表示：「買嘢留低個銀包真係好好笑」，但隨即有人反駁：「一啲都唔好笑，有啲人撳機都唔記得拎錢啦，有幾奇」。不過亦有網民嘲諷二人「外形同髮型都一樣出類拔萃」，相信很易找到對方。

姓吳事主回覆東網記者查詢時指，當發覺銀包遺留店舖後，已即時回去尋找並報警。事後接獲警方通知，指有人拾回其銀包，但銀包內1300元現金已不翼而飛，但慶幸證件及信用卡未有被取走。

網民有話說：

Chan Alex：呢兩個非常熟手

Marco Chung：唔戴口罩，今次仲唔斷正！

Ka Yi Wong：個銀包主人真係大意

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