警破「練功券」偽鈔集團　拘10人包括印度裔主腦

警方在去年10月至今年2月接獲多宗報案，指有人行使俗稱「練功券」的偽鈔付款。經深入調查後，警方在昨日(4日)進行代號「暗蜂」的打擊偽鈔集團行動，在屯門區拘捕共7男3女，分別涉嫌「保管或控制偽製紙幣」、「行使偽製紙幣」及「處理贓物」等，警方相信已成功將犯罪集團瓦解。

據悉，相關案件共17宗，分別發生在九龍及新界各區，其中騙徒分別涉及行使面值100、500及1,000港元的懷疑偽鈔，涉案金額共約10萬港元。被捕人士年齡介乎23至42歲，分別有3名香港人及7名南亞裔人士，其中5人持「行街紙」，部分成員疑有黑社會背㬌，惟相信集團不涉及黑社會操控。行動中警員共檢獲面值約30萬港元偽鈔、一個「冰」壼及相信以偽鈔購買的電話等證物。

新界北總區刑事總部(行政及支援)警司陳憲鈞指，警方經調查後鎖定涉案偽鈔集團，其首腦為持香港身份證的印度籍男子，警方相信他經由不法途徑獲得該批偽鈔，再以面值百分之10轉售予集團其他成員，供其在市面上消費獲利。

新界北總區刑事總部重案組高級督察梁卓熙指，集團成員相信為朋友關係，不排除他們於與毒品有關的場合認識。梁補充，涉案騙徒多在昏暗地方，或趁交易倉促時行使偽鈔，包括在便利店、電話店、投注站、搭的士及向速遞員付款等，期間亦會將偽鈔混入真鈔使用，或用不同方法分散店員注意力，令他們難分真偽。而騙徒一般活躍於屯門、元朗、上水及紅磡區。

商業罪案調查科專家及支援組總督察鄧舜仁補充，涉案偽鈔品質差劣，並無任何防偽特徵，大部分寫有「練功券」字樣。提醒市民在找贖時切勿掉以輕心，要先檢查防偽特徵，包括開窗式金屬線及動感光亮圖案等，強調如市民收到懷疑偽鈔，應立即報警，不應試圖使用，否則可能會干犯管有或行使偽鈔相關條文，最高可被判監14年。

據了解，「練功券」乃內地銀行業界為訓練員工數算銀紙而設，印刷質素差、並印上「練功券」等字眼，只要細心留意便能辨識出來。