寵物狗染新冠肺炎　何栢良指其他動物亦可中招

香港出現全球首宗人傳狗的新冠肺炎病例，早前確診的馬主周巧兒的家中松鼠狗昨(4日)被驗出有低程度感染情況，事件引起全球關注，憂病毒會否在動物之間傳播，甚至會否再傳染人類。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，此病毒可感染哺乳類動物，意味人有機會傳染貓狗等寵物，但由於進入動物的細胞受體方式與人類不同，認為不會造成狗傳狗、貓傳貓或動物之間互傳情況，並估計傳染人類的機會甚微。

何指出，漁護署在有關松鼠狗身上做了幾次基因檢測，均驗到有新冠肺炎病毒，很大機會有低程度感染。他指類似情況在「沙士」時亦出現過，當年政府為淘大花園不少確診病人的寵物進行病毒測試，發現有8隻貓及1隻狗都對病毒呈弱陽性，情況相似。當年世衞亦進行過大量分析，發現動物並沒有出現群組爆發，亦無動物之間互傳情況出現，證實動物並非感染源頭。

目前全球對新冠肺炎在動物間的傳播雖未有詳細研究，但何認為感染了新冠肺炎的動物，再將病毒傳給人類的機會甚微，因為今次的新冠肺炎是由人傳給狗隻，而非狗傳人。他呼籲大眾保持冷靜，勿誤信網上未經判斷的假資訊。

問到寵物主人如何與寵物同心抗疫，何建議主人本身一定要做好個人衞生，在照顧寵物，尤其是處理其食物前，一定要先消毒雙手，以免有機會將病毒傳給寵物。此外，帶寵物外出散步時，最好與其他人保持社交距離，寵物的大小二便清走後，最好帶定1比99的漂白水清洗現場，然後再徹底清潔雙手。