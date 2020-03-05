Bossini創辦人孫女南韓抽脂亡　夫入稟港法院控診所誤殺

服裝品牌Bossini創辦人羅定邦的孫女羅貝兒(Law Bonnie Evita)於今年1月底，在南韓首爾江南區一間整形診所進行抽脂豐胸手術後死亡，其丈夫表示在香港入稟法院，控告涉事的整容診所Ollim Plastic Surgery，指兩名醫生及一名護士涉誤殺及偽造文件等罪名，並提出民事索償。

34歲的羅貝兒手術後死亡，其丈夫Danny Chi指控妻子的死亡是因為整容診所的疏忽、無能及貪婪造成，認為妻子的死是屬於不幸、不必要及非法。入稟狀指出，涉事醫護未有在手術前為羅進行相關藥物測試，部分確認手術風險的文件更懷疑是事後冒簽。羅的丈夫亦向診所追討因妻子去世而失去的年度收入，以及外父羅家駒的三分之一遺產權益。

根據南韓當地報道，涉事的醫生向警方承認手術時沒有麻醉師在場，診所是用機器處理麻醉藥及鎮靜劑分量，羅在手術期間出現劇烈的疼痛及抽搐。主診醫生為羅注射了含氯胺酮(K仔)及咪達唑侖(藍精靈)的鎮靜劑。當醫生移除她左臂的脂肪時，她的血氧飽和度大跌80%，臉色蒼白，羅在送抵醫院後1小時死亡。