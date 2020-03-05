殉職高級關員吳詠敏出殯　同袍扶靈葬浩園

香港海關一艘淺水巡邏艇於今年1月在沙洲海面追截走私船期間發生意外，釀成3名關員殉職。其中殉職的女高級關員、身為三孩之母的吳詠敏(43歲)今早(5日)在紅磡世界殯儀館出殯，海關為她舉行香港海關最高榮譽喪禮，多名政府高官包括海關關長鄧以海及警務處處長鄧炳強等到場致哀。

喪禮以佛教儀式進行，靈堂布置以黃色為主，中央放置吳詠敏身穿海關制服的遺照，前方擺放其丈夫、三名子女和父母等至親的心形花圈。吳的靈柩蓋上特區區旗，由多名同袍扶靈。

靈車於上午11時左右離開殯儀館，海關人員在殯儀館外列隊向吳詠敏作最後致敬。靈車之後駛往昂船洲海關船隊基地，海關人員在基地向吳詠敏致最後敬禮，其遺體會安葬和合石「浩園」。

事發在1月21日晚上約9時，一艘海關淺水巡邏艇在屯門龍鼓灘對出沙洲海面，發現一艘載滿多箱凍肉的長形鐵船，尾隨有一艘快艇。關員懷疑有人正進行走私活動，遂展開追截，其間發生碰撞後翻轉，造成3名關員殉職。同樣殉職的同船關員黃焯梆已於2月24日舉行喪禮，而另1名署理高級關員黎志恒的喪禮則將於下周三(11日)舉行。