30市民到黎智英寓所外開禮炮贈興　高呼「入獄找數」

壹傳媒黎智英因涉嫌刑事恐嚇東方報業集團男記者，以及涉嫌參與去年「831」遊行，於上周五(2月28日)被警方拘捕，並落案控告他兩項罪名。連日來有多批市民及團體對警方拘捕行動「熱烈慶賀」。今早(5日)約11時，再有一批市民到黎位於何文田嘉道理道的寓所外示威，指黎智英「反中亂港恐嚇記者」，理應「入獄找數」。

約30名市民帶同「司法彰顯 儆惡懲奸」、「嚴懲暴徒 還我法制」的橫額及標語到黎智英家門抗議，期間有市民開禮炮及香檳興賀。市民批評黎不斷誤導公眾，荼毒下一代，造成社會撕裂，家庭反目，認為佔中及持續7個月的反修例示威，黎智英責無旁貸，實屬港人公敵。

市民又指，司法部門對黎的惡行闊佬懶理，就連恐嚇記者，證據確鑿都無所行動，直至日前警方採取拘捕才算是司法得以彰顯。他們亦痛斥黎是走狗、賣國賊，並高歌譏諷黎「慶賀你監房裏受，年年都有今日，歲歲都有監痞，恭喜你。」

自上周五黎智英、李卓人及楊森「落鑊」至今，連同今日的示威，在短短7日內已出現16場抗議黎的行動，包括團體及市民先後各5次及4次，到黎的寓所和壹傳媒大樓外示威或開香檳贈興，並到過律政中心(1次)、灣仔警察總部(2次)請願，向律政司遞交請願信，並盼當局檢控所有違法暴徒；另有市民兩度到美國駐港澳總領事館外抗議，斥責美國干預干涉香港內政，為違法分子當「保護傘」等。