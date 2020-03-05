CSI口罩疑通街賣　申訴署查懲教物流署生產分發安排

新冠肺炎疫情造成全城出現「口罩荒」，而坊間卻出現大量由懲教署生產的口罩(即俗稱的CSI口罩)，懷疑有人非法出售CSI口罩。申訴專員趙慧賢今日(5日)宣布展開主動調查，審研有關懲教署生產的口罩在生產、分發和點存方面的安排。

趙表示，CSI口罩主要供應給政府物流服務署，並由物流署分發給各有需要的政府部門使用，鑑於近月新冠肺炎疫情，市民對口罩需求急增，留意到不少傳媒和市民指出有CSI口罩流出市面，令人質疑有人涉嫌挪用或轉售CSI口罩，因此申訴專員決定向懲教署及物流署展開主動調查，審研兩部門在規管CSI口罩的生產、分發和點存方面的機制、程序和執行情況。

趙又指，根據政府發布的資料，CSI口罩主要是供應給各政府部門作日常及應變計劃之用。懲教署去年每月平均向物流署供應110萬個口罩，並將小部分口罩出售予社福機構、學校等非政府組織。由於近日有報道指CSI口罩流出市面，社會關注CSI口罩有可能被濫用，而申訴專員公署亦收到有關投訴，故決定展開調查，審研懲教署及物流署有否不妥善之處。

她續指，若發現有關機制或程序存在不足，會向相關部門提出改善建議，以望能從源頭堵截漏洞，避免出現CSI口罩被濫用的情況。申訴專員現邀請市民於4月6日或之前，以書面方式就上述課題向申訴專員公署提供相關資料或意見。