申訴署：全港29條「斷橋」復建無期　最離譜閒置39年

政府在建造行車天橋時或會預留接駁口作將來擴展道路之用，因此部分路段附近會出現閒置天橋和「斷橋」情況。申訴專員公署主動調查發現，現時在13條位於不同地區的幹路或道路上，共有29處行車天橋路段或接駁口閒置逾10年，部分更超過30年，最離譜是一個位於司徒拔道山村台對上的接駁口已閒置長達39年。其實東網早於2016年已報道全港有多條「斷橋」閒置20多年，料浪費數以億計港元公帑。

申訴專員趙慧賢認為，有關情況令公眾認為政府未有適切規劃和積極推展相關路段工程，認為政府應定期檢視，以免路段長時間被閒置忽略，惟當局現時卻沒有相關審視機制，導致可能已錯過利用它們發展新道路的黃金時機。她又提到，若政府因部分人的即時關注和反對而暫緩或擱置建造新道路，有機會將相關地區交通擠塞的問題延長10多年。

申訴專員向運輸署及路政署等部門建議，定期召開跨部門工作會議及檢視各閒置天橋發展情況，有需要時諮詢區議會，加強地區游說工作，並建立綜合資訊平台，讓公眾了解工程規劃、進度和最新情況等資訊。

翻查資料，東網早於2016年已報道全港有多條行車天橋淪為「斷橋」，閒置20多年無人問津，料浪費數以億計港元公帑。東網當時盤點約10處「斷橋」位置，其中有8處仍在今次申訴署報告之列，包括荃灣及竹篙灣「斷橋」。