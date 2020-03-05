70%社福界員工不滿機構防疫裝備不足　18間疑無供口罩

新冠肺炎疫情持續下，政府仍宣布於本周起公共服務須逐步回復正常，受資助的社福機構亦全面復工。社福界工會以問卷訪問545名員工，發現近70%人不滿服務單位內提供的防疫裝備，有18間社福機構的員工更稱單位內無口罩提供；另有逾90%人不同意社福機構取消留家工作的安排。工會要求業界維持留家工作及彈性上班的安排，及必須主動向上班員工提供口罩等。

社會福利機構員工會上月29日至本月3日進行有關調查，指500多名受訪者來自79間社福機構，其中有18間社福機構員工指機構並無提供口罩，包括多間大型社福機構，其中有提供輔導服務的機構員工稱完全沒有口罩，向主管查詢，其回覆是仍在採購當中；另有服務聽障人士的機構員工稱機構指若需戴口罩，可以2港元港幣向單位購買。

此外，調查亦發現有逾16%人稱在過去一個月的工作日中，工作單位完全沒有向他們提供口罩，而有逾45%員工每天只獲一個口罩。工會批評機構對員工保護工作不足，「一個口罩都無，就等於槍都無支就叫人上陣殺敵，要同事承受不必要的風險」。