港府拒設救濟金助失業人士　政黨募款解基層燃眉

新冠肺炎陰霾下香港失業率趨升，各界齊聲要求政府設立「失業救濟金」，惟政府最新一份財政預算案最終無納入相關建議。有政黨今(5日)成立「緊急失業慰問金」，基金將於本月16日開始接受失業人士申請，每位合資格申請者可獲資助3000港元，預計有5000人受惠，冀能解基層的燃眉之急。

工聯會職業發展服務處主席黃國表示，希望簡化申請程序，讓失業人士盡快得到援助。他解釋，凡於提交申請前半年內曾受僱，且近日失業1個月或以上人士即符合申請資格，「幫得幾多幫幾多啦」。他又指，基金會邀請捐款機構代表、律師及會計師加入工作委員會，而審批小組亦會有行業代表及律師加入，確保基金運用得宜。

工聯會會長吳秋北表示，正向各界籌募資金，慰問基金目標籌募1500萬港元，包括該黨立法會議員每人捐出的1個月薪金，及由該黨救災慈善基金中撥出的100萬港元。

議員麥美娟指，香港經濟受反修例風波及疫情雙重夾擊，預計失業率節節攀升。她續指，勞工及福利局局長羅致光曾在其網誌表示，成立相關援助金或需9個月或更長時間，惟麥於去年8月已建議政府為失業人士提供援助，批評政府一直「歎慢板」未有回應，缺乏照顧基層的同理心。

對於羅致光指，會向曾申領在職家庭津貼及學生資助計劃的家庭派發援助金，麥批評羅的做法缺乏針對性，因目前就業不足或失業人士過往未必符合申領職津的資格，故今次未能受惠。