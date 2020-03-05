國泰洩940萬名乘客資料　遭英國罰款500萬港元

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，於2018年驚爆外洩940萬名乘客個人資料。外電報道，國泰已被英國資訊委員會辦公室(ICO)罰款50萬英鎊(約500萬港元)。分析指是次或是根據英國相關法律而指定的最高罰款金額。

ICO指出，國泰的電腦系統已洩露111,578名英國居民及來自其他國家或地區的940萬人的詳細信息，當中包括姓名、護照資料、出生日期、電話號碼、地址及旅行記錄。公司於2014年10月至2018年5月之間未實施「適當的安全性」。

ICO發現國泰航空公司的系統有不少錯誤和疏漏，包括未有對文件加上密碼保護、網上伺服器沒有作最新更新、使用開發商不再支持的操作系統、以及防病毒措施不足等。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為罰款具阻嚇作用，但批評國泰航空作為國際公司，其資訊科技系統的保護措施應做得更好。

國泰及其全資子公司港龍航空部分乘客資料於2018年曾被未獲授權取覽。個人資料私隱專員公署去年中發表調查報告，指國泰違反《個人資料(私隱)條例》，已向國泰發出執行通知，指示國泰糾正及防止違規情況再發生。私隱專員黃繼兒當時批評，在數據管治上明顯掉以輕心，未能達到受影響乘客和監管機構的期望。

國泰回覆指已得悉ICO的罰款通知，並再次就事件致歉，又稱已從多方面增強公司的資訊科技安全水平，強調一直與ICO和相關機構緊密合作，配合有關調查，而調查結果顯示，至今並無任何個人資料遭不當使用。