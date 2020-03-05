99%考生批政府防疫工作不足　促無限期停課DSE延期

新冠肺炎疫情持續，教育局早前宣布中學文憑試(DSE)考試將於本月27日起如期舉行，5萬名考生將需要到考場應考。有學生團體今日(5日)舉行聯合記者會，公布「中學生抗疫運動」問卷調查結果及回應教育局文憑試安排。調查顯示政府防疫工作的總平均分僅得約1.32分，他們要求教育局宣布無限期停課直至疫情受控，又指85%受訪的應屆考生認為文憑試應延期舉行。

中學生連線及中學時政指，調查訪問了14,868名中學生，當中2868名是應屆文憑試考生。調查結果顯示，98%受訪者認為政府應全面封關；99%認為政府的防疫措施不足；以1分為最低，5分為最高，近75%受訪者對於政府的防疫工作只給予1分，總平均分只有約1.32分。他們又提出「抗疫五大訴求」，包括要求教育局宣布無限期停課直至疫情受控及全面封關等。

團體續指，新冠肺炎傳染力強，考生極有可能於應考期間受感染，而調查指出有超過85%考生認為應延期舉行，故認為教育局應以延遲口試代替取消，以及筆試由延遲4星期改為延期至疫情受控。