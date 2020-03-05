美國減息凸顯危機逼近　專家促港府把握時機撤辣

新冠肺炎疫情肆虐全球，打擊本已疲弱的環球經濟。多國為求自救，相繼減息放水扶持企業及刺激消費。其中美國聯儲局在3月會議前突然宣布減息半厘，凸顯危機迫在眉睫。市場預期美國短期內將繼續減息，香港政府亦要把握時機撤銷樓市辣招，保住這個主要經濟支柱，香港經濟才有望應對逆境，固本培元。

協同博勤金融集團行政總裁曾永堅表示，香港樓市實際上已進入下行周期，因市場需求及購買力在經濟下滑的情況下有大幅萎縮的危機。站在經濟層面考慮，港府確應撤辣以穩定樓市，但提醒鬆綁的時間及手段要相當謹慎，否則令市場對樓市失去信心。

他補充，自從去年社會事件以來，內地人對香港物業的需求已明顯降低，目前再加上疫情影響香港經濟以及打工仔的就業情況，勢必影響置業及物業投資信心，政府確要想方法扶樓市一把。

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，現時香港多個行業如零售、餐飲、旅遊業已進入寒冬，若連樓價都大幅向下，大家的悲觀情緒會加劇。所以他認為，港府應該要為樓市撤辣，因太多干預對樓市沒有幫助。當買第二層樓不用繳交雙倍印花稅(DSD)、持貨少於三年不用付額外印花稅(SSD)，有助更多投資者入市，令樓宇買賣再度暢旺。

安山資本資產管理部董事黃志陽表示，香港經濟步入衰退，企業結業及市民失業情況勢必惡化，動搖樓市根基。他指出，一旦香港失業率升至4%以上(最新為3.4%)，香港樓價或出現較明顯跌勢，政府應及早撤辣以紓緩下跌風險。

利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣表示，肺炎疫情衝擊樓市銷情，地產界叫苦連天，儘管政府過去數月透過放寬按揭保險、定息按揭加上銀行的還息不還本計劃，冀降低樓市硬着陸風險，惟有關措施對樓市刺激並不顯著，坦言香港經濟需靠樓市支撐，政府應考慮撤辣。她認為，環球低息環境持續，目前敍做按揭貸款需要「加三厘」的壓力測試不切實際，建議可先全線免除壓測，助市民更易「上車」，其後則可考慮放寬按揭成數。