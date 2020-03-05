網民熱話：老鼠闖法式西餅店　蛋糕櫃淡定享大餐

平日在街道見到老鼠已經令人嚇一跳，更何況在食店內目擊其開餐。昨日（4日）網上流傳一段老鼠「搵食」短片，只見一隻老鼠在蛋糕櫃內大快朵頤，場面驚嚇，更令人擔心店內衞生問題。店內獲悉事件後，在其官方Facebook專頁中公布該店由今日起(5日)停業4天，進行徹底大清潔。

該段只有半分鐘的片段，昨日起在各大社交平台瘋傳。現場是尖沙咀麼地道一間連鎖法式麵包西餅店，該隻一身灰毛的老鼠匿藏在蛋糕櫃中，在蛋糕「掩護」下，本來並不顯眼。當拍攝者走近拍攝，便發現老鼠抱着一件蛋糕大快朵頤，場面嚇人，而老鼠亦顯得非常淡定，似未在意拍攝者出現，慢條斯理享用大餐。

相關片段在網上引起熱烈討論，網民直言惡心：「其實啲食肆可否將買剩嘅麵包，糕點放入雪櫃或密封存放好，我都成日見到啲麵包餅舖，收工就將啲食物放在架上，老鼠就會出來開餐」；有人則無奈稱：「其實九成食店都會有(老鼠)㗎啦，係差在有冇畀你見到」；不過亦有網民幽默稱，老鼠其實是「食物檢測員」。

涉事連鎖麵包店其後於其官方Facebook專頁發出聲明，聲稱已知悉事件，向顧客致歉。聲明指，已立即採取措施跟進，包括由今日起，一連四日至3月8日，該店將暫停營業進行徹底清潔及滅鼠工作，另外亦會放置捕鼠器及以膠板封閉所有開放的食品櫃。聲明隨後再補充，該店舖位於一幢舊樓內，附近地方自去年起已受鼠患困擾，公司曾致電食環署投訴，但效果不大。

東網記者正向店舖及食環署了解事件。

網民有話說：

Gigi Yip：日間都有隻走出來，晚上就開party

Ming Yon：果然貴價地方養嘅小動物都高貴大方，食相都真係好斯文...

Karrie Lee：鼠年gimmick嘢嚟喎，其實幾得意

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