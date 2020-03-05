觀鳥會定位追蹤移動習性　2白鷺唔遷徙長棲后海灣

后海灣一帶的濕地是鷺鳥棲息、覓食及繁殖的重要生境。

為加深對鷺鳥遷徙的認知，香港觀鳥會2017年起開展了全球首個「鷺鳥追蹤研究」，通過安裝於鳥背的定位追蹤裝置，研究鷺鳥的移動習性。當中有4隻於后海灣捕捉的小白鷺戴上追蹤器接近1年，發現其中2隻小白鷺以安徽省合肥市為繁殖地，另外2隻則全年留港，以后海灣的魚塘作棲息地。4隻小白鷺於冬季都會回到新界西北魚塘棲息。觀鳥會指，研究發現鷺鳥對棲息地的忠誠度十分高，保護漁塘及濕地生境對小白鷺及其他水鳥的生存至為重要。

香港觀鳥會獲漁農自然護理署批准，首次以「定位追蹤裝置」追蹤鷺鳥的移動習性，計劃於2017年底展開，共為后海灣捕捉的15隻小白鷺戴上追蹤器，研究他們遷徙習性及后海灣生境的生態價值。其中於2018年1月29日戴上追蹤器的4隻小白鷺，至今追蹤了超過1年，得出其遷徙路線。

研究顯示，其中2隻名為PICO5及PIC09的小白鷺，分別於2018年3月底及5月初開始遷徙，飛行了3天，跨越1000至1200公里抵達安徽省合肥市附近一帶的農地，估計最高飛行時速達每小時50公里。該2隻小白鷺分別於繁殖地停留了29天及122天，之後再飛回到香港的后海灣度冬，並在魚塘濕地一帶生活近240天。

然而，另2隻小白鷺則未有離開香港。其中編號為PIC07的小白鷺更是自2018年初至2019年底均沒有離開香港，活動範圍完全圍繞后海灣一帶的泥灘和魚塘，範圍由元朗南生圍米埔自然護理區至深圳灣紅樹林。

香港觀鳥會高級研究專員彭俊超指出，研究除了顯示部分小白鷺是全年留港棲息的留鳥，更反映后海灣一帶的濕地擁有豐富資源及食物，是鷺鳥棲息、覓食及繁殖的重要生境，足以吸引牠們留在香港，認為保護漁塘及濕地極為重要。