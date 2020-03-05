沙中線超支百億　港鐵接承建商逾千申索涉77億元

千瘡百孔的沙中線工程最新超支估算高達100億港元，港鐵及政府正向立法會尋求追加撥款。運輸及房屋局今(5日)回覆立法會提問，透露截至去年12月31日，港鐵共批出578.14億港元合約，並接獲承建商1046宗具有理據的申索，涉及近77.14億港元，當中有318宗已解決，港鐵已向承建商發放近18億港元。

文件提到，其餘個案因個別工程需要、審核及商討進度等仍在處理，部分個案獲發約12.13億港元的中期金額，而有關金額已包括在修訂預算中。

至於廣深港高鐵香港段部分，文件亦披露截至去年底，港鐵共接獲承建商1176宗具有理據的申索，申索總額291億港元，港鐵已解決其中635宗申索，並發放108.7億港元，另仍有541宗未解決，港鐵已向有關承建商發放45.36億港元中期發放金額。

該局指出，高鐵香港段承建商申索原因包括遇上不利地質條件、設計變更、關連工程延誤及未能預見的境況而引致增加的開支，政府與港鐵在2015年達成844.2億港元的「封頂」協議，而截至去年底，相關開支並未超過「封頂」金額。