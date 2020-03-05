港20%打工仔指疫中返工欠支援　星61%打工仔感充裕　

新冠肺炎影響全球，返工是個大考驗。有研究發現，本港僅有38%僱員認為僱主有提供足夠支援，20%受訪打工仔更指公司缺乏支援；新加坡的受訪打工仔中，則有61%認為僱主支援充裕。

精確市場研究中心的調查訪問了525名香港及515名新加坡的僱員，了解兩地打工仔對於疫情爆發後上班的意見，香港方面，有42%的18至29歲受訪員工認為公司有足夠支援，30至49歲則有39%，50歲或以上就有36%。本港員工認為獲支援的方面，包括公司有提供口罩、彈性工作時間和安排在家工作。

新加坡方面，則有61%受訪員工認為支援足夠，支援不足者只有5%。當地員工認為公司有提供消毒用品、提供更衞生的工作環境、提供健康和衞生提引以保障員工健康，以及員工和公司有溝通，了解公司業務。

此外，調查亦有問及新冠肺炎對經濟影響，有60%本港員工認為會有負面影響，新加坡則只有25%；而對比2003年沙士疫情，有47%本港受訪者認為較當時嚴重，而新加坡則只有27%。