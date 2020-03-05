政黨促抗疫基金盡快落實　惠及私營院舍及教育中心

新冠肺炎持續在全球擴散，香港確診個案有增無減。有政黨今午(5日)就立法會財務委員會上月通過的「300億防疫抗疫基金」運作，將收集到的意見向政務司司長張建宗反映後表示，希望政府盡快落實推動基金，向受影響的商戶提供「及時雨」，讓有關行業渡過難關。

議員葛珮帆指，由於抗疫基金只撥款資助予院舍前線員工，但收到有私營院舍員工投訴有關措施對其不公，因此她希望政府可考慮將津貼補助涵蓋至私營院舍。議員周浩鼎則提到，期望張建宗能指示教育局，支援受影響的兒童教育中心。

議員李慧琼表示，他們早前曾與地產、美容、進出口及資訊科技等行業會面，得悉有部分行業已開始申請基金，她認為疫情來襲和反修例風波期間發生的暴亂令行業大受打擊，故促請政府必須保留機制，讓小型企業在水深火熱的狀況下得到政府幫忙。

李又要求政府可推出政策令業主減租，提供經濟誘因，鼓勵業主減租。她認為，假如業主不能更積極減租，他們估計開工不足、失業和結業潮將陸續出現，更憂慮破產人數進一步上升，冀政府正視問題。她透露張建宗已答應會仔細和研究保留基金的建議，也同意須盡快落實基金，亦會考慮涉及金額及落實細節。