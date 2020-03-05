內地物料斷供應致工程延誤　摩士公園泳池重開無期

新冠肺炎持續肆虐，影響黃大仙摩士公園泳池改建工程進度，泳池因而重開無期。康樂及文化事務署表示，工程由去年底動工，分兩期進行，首期預計於本月完成，並於下月重開主池、跳水池及習泳池等主要泳池。惟在疫情影響下，內地生產的物料無法如期供應，加上部分工友因曾赴內地須進行隔離，以致工程進度延誤，上述泳池亦無法如期重開予公眾使用。

摩士公園泳池工程主要包括在現有副池、兒童池及戲水池的位置，建造全新的室內暖水副池及室外兒童池，以及改善相關輔助設施，包括更衣室、入口大堂和無障礙通道等。按原定工程計劃，第1期工程預計於2020年3月完成，並於2020年4月重開現有主池、跳水池及習泳池。泳館其餘地方屆時會繼續進行第2期工程，包括興建室內副池及室外兒童池，以及進行測試及運作程序，預計整項工程會於2022年第2季竣工。

惟由於疫情持續發展，截至上月初僅完成的工程包括拆卸室外副池及兒童池、翻新更衣室設施及建造新入口大堂等等。康文署表示，預計首期工程未能如期於本月內完成，因此主池、跳水池及習泳池未能於下月內重開。建築署、工程顧問及承建商正密切跟進內地物料供應的情況，並適當安排人手調配，務求令延誤減至最低。