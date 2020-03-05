元州邨2人確診新冠肺炎　區議會批樓層消毒緩慢

深水埗區議會今(5日)召開環境及衞生委員會會議，區議員就元州邨元樂樓2宗新冠肺炎疫情及區內衞生問題向多個政府部門提出質詢。

區內元州邨元樂樓早前確診2宗新冠肺炎個案，區議員利瀚庭要求相關部門交代應變措施。他指本月1日出現確診個案，但3日才有工作人員為樓層進行消毒，認為消毒工作進行緩慢。區議員麥偉明指，元州邨鄰近街市早前已進行消毒，但檔販及市民不知情，導致人流減少，又指街市通風系統陳舊導致空氣不流通，部分檔販沒有佩戴口罩，要求食環署跟進。

房屋署職員指，本月1日收到初步確診個案，保安主管、清潔主管已經加強消毒，確診後亦有發出通告。元州邨物業服務辦事處代表指，本月2日因業主帶錯鑰匙，未能成功開門，導致清潔工作受到延誤。食環署職員表示會通知檔販和承諾跟進通風系統。

有區議員斥責政府未有更新家居檢疫人士名單，資訊不公開不透明。利指，雖然家居檢疫人士並不是確診者，但政府未有公開名單導致難以加強清潔，對衞生署「收收埋埋」表示遺憾，要求政府每日公布及更新名單。區議員李俊晞指，署方現時只公布檢疫人士所居住的大廈，指其中1名家居檢疫人士住美孚新邨六期，反問「係咪住晒成個六期」，質疑政府提供的資料不清晰。

民政事務助理專員稱有提供熱線給予隔離人士，但要市民主動致電才能得知，其餘事項需要向衞生防護中心查詢。其後，利提出動議，要求政府必須每日更新「根據香港第法例599c」正在接受強制檢疫人士的所在地，並要求於每天晚上6時主動以網上及線下不同方式公布該日更新的名單，在無人反對及棄權下得以通過。

至於區內多處有發泡膠箱堆積如山，區議員徐溢軒指，環保署應利用自然保育基金支援部分組織回收發泡膠；麥偉明則憂慮發泡膠箱會導致蚊蟲孳生，夏季更會導致鼠患。

另外，區內亦有食肆在夜深時造成噪音問題，區議員李庭豐指現時經濟低迷，部分食肆因不想結業而繼續營業，但噪音問題尚未解決；區議員何啟明呼籲食環署加緊處理大牌檔枱櫈違規放置在行人路的問題。至於區內有市民餵飼野鳥和白鴿的問題，李俊晞指食環署堅稱有巡查，但檢控數字為零，質疑部門巡查時間不當。

此外，區議會通過1項臨時動議，要求食環署保障清潔工人有足夠裝備工作，包括向每更工人至少提供2個合乎規格的口罩，亦不應限制清潔工人使用私伙口罩，並全面檢討外判清潔工制度。