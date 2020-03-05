逾百食肆藉疫情歧視內地客　團體促平機會展開調查

新冠肺炎肆虐，有團體調查發現有逾百間食肆出現包括「不招待內地人」、過去14日曾前往內地的人士或來自湖北的人士等歧視行為，甚至有店舖用粗言穢語的暗號侮辱內地人。團體促請政府修訂有關種族歧視法例，防止任何新冠肺炎病毒傳播而引發的種族歧視，適時向社會發布有關反歧視的政策及指引，教育公眾消除一切形式的種族歧視，並促請平等機會委員會展開相關調查。

香港社區社組織協會及民權教育在今年2月15至28日，於互聯網及實體店進進行因應新冠肺炎引發食店涉嫌種族歧視的調查。是次調查在「不招待內地人之店舖」的QR Code及各個網站，共找到122間相關店舖，再逐一登入各店舖的Facebook、Instagram或店舖網站，篩選有在網上以文字、圖片或相片的店舖，共發現101間店舖涉及歧視。

歧視內容包括「因疫情嚴重，政府不全面封關，因此不招待內地旅客」、不招待普通話人士，但歡迎台灣人，還有註明只不招待來自中國湖北省的人士。另外，逾60%被調查食店在實體店標示拒絕招待中國內地旅客的告示，部分店舖解釋是保障其他食客和員工的健康。實際上，並非所有店舖會按照告示內容拒絕招待來自中國內地的旅客。

團體指，並非所有來自內地的旅客都是感染病毒者；若拒絕提供服務，明顯是「一竹竿打一船人」，以偏概全。團體續指，內地旅客是本地消費活動一重要來源，若食店或其他服務提供者持續拒絕接待內地人，將會嚴重影響本地經濟，更損害社會原有包容並蓄的氛圍。故促請政府修訂有關種族歧視的法例，保護內地人、東亞人士、受新冠肺炎感染的病患者、康復者，以及他們的照顧者、家人和朋友，不會因為新冠肺炎疫情而受到任何形式的歧視。