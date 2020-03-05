陳樹渠兄長家族爭產　官准解除陳樹渠姪兒遺產執行人身份

已故知名教育家陳樹渠的姪女和姪媳婦，再就陳樹渠兄嫂陳林日華的遺產入稟高等法院，今次要求下令把現時擔任唯一遺產執行人的家族成員撤職，並委任一名會計師取代其位置成為遺產執行人。高院經開庭聆訊後，今(5日)裁定陳樹渠的姪媳婦及姪女勝訴，下令找到新人選後解除陳樹渠姪兒陳燿鉅作為母親陳林日華的遺產執行人的身份，並改由一名雙方同意的會計師擔任，至於具體人選則留待日後決定。法官亦下令陳燿鉅需支付對方訟費。

根據判詞，本案涉及陳林日華的遺產包括其在香港持有的現金及存款、她的信託基金及持有香港物業與加拿大物業的公司。原本遺產執行人為陳林日華的兒子陳燿熙及陳燿鉅，但在2010年時陳燿熙身故，陳燿鉅成為唯一的遺產執行人，本案原告則是陳燿熙的遺孀Lily Dorothy Chan及胞妹陳燭雯。

據陳燿鉅於2017年向原告方披露，至2016年4月母親的財產及公司資產等共值逾2.26億港元。在陳燿熙死後，陳燿鉅與其他遺產受益人曾就遺產問題在香港及其他地方均有不同的訴訟，其中原告於2017年曾入稟香港法院要求陳燿鉅披露遺產的具體會計及財務文件，最終法官於2017年9月下令陳燿鉅需披露相關文件。

是次原告要求撤換被告遺產執行人身份的理據有4個，包括被告違反法官2017年的命令沒有全面披露文件、被告挪用及轉移部分遺產作己用、被告管理遺產時有所拖延及雙方之間已失去互信。

法官指就披露文件方面，被告雖然確有作出相關披露，但是並沒有披露所有要求披露的文件且沒有作出解釋或向法官表示過有任何困難；挪用遺產方面，被告曾解釋是作為相關公司董事的酬金，法官認為現時沒有足夠的資料作裁斷，認為原告方等需作進一步跟進；在管理遺產方面，法官認同被告方確有所延誤且在處理有關加拿大的稅務上亦出現問題。法官又認同與訟雙方亦確已失去互相，故最終認同應撤換遺產執行人並裁定原告勝訴。