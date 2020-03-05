蕭若元要食肆政治表態涉違選舉條例　團體到ICAC舉報

一批市民今到ICAC舉報蕭若元於網上節目中，發表涉違反《選舉條例》的言論。(任方攝)

揚言移居台灣的網台負責人蕭若元，涉嫌違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》遭市民舉報，指蕭早前在其節目中，發表不實言論，包括要求食肆表態屬於「藍店」還是「黃店」，而有關結果將直接反映是否支持飲食界議員張宇人等，企圖影響9月立法會選舉。香港政研會今日(5日)下午到北角廉政公署總部外舉行集會，並指要向廉署檢舉蕭若元違反《選舉條例》。

下午約3時，約30名身穿印有「政研」字樣T裇的市民前廉署總部，指要舉報一名蕭姓「網紅」於本月2日的網上政治清談節目中，發表涉嫌違反《選舉條例》的言論。他們批評，該名節目主持人涉嫌煽動市民迫使食肆公開政治立場，以及其於來屆立法會選舉中的投票意向，更恐嚇以「藍店」標籤不合作的食肆。

他們認為，相關言論具暗示意味，暗示食店有可能遭遇近日黑暴事件中暱稱為「裝修」的打破商店暴力刑事毀壞行為。發言人指，該名節目主持人的言論已觸犯《選舉(舞弊及非法行為)條例》第13條「對選民使用武力或脅迫手段」，故今日到廉署總部舉報有關涉嫌違法的行為。

集會人士除了高叫「漢奸蕭若元」、「強迫食店政治表態、涉嫌違法選舉舞弊」，亦有「天理不容、應誅九族」，以及「踢走漢奸、還我安寧香港」等字樣的標語。另有市民手持畫有該名主持人漫畫的海報，上面寫有「漢奸銷藥員、禍國害民」的字句。

香港政研會主席鄧德成指，他們會繼續監察網絡上其他人作出的言論，一旦發現有人作出不當言論，將會再向警方或廉署作出舉報。集會人士派代表進入廉署作出正式檢舉，隨即和平散去。