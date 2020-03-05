政Whats噏：梁栢賢籲同行批評勿太政治化　免引火自焚

新冠肺炎肆虐，確診個案續有上升，唔少醫學界人士都跳出嚟狠批政府防疫措施慢幾十拍，醫院管理局前行政總裁梁栢賢(PY)今日(5日)打破沉默，喺Facebook(Fb)貼文提醒專家同行，如果批評太政治化，過咗界，最後可能會引火自焚。究竟PY係講緊邊啲專家呢？

好多人都將新冠肺炎疫情同2003年沙士相提並論，而當年爆發沙士，PY時任衞生防護中心總監。佢喺貼文中先禮後兵，指好多專業同行喺呢次抗疫護民行動中付出好多，係值得大家感謝同表揚，跟住就話專業歸專業，如果批評太政治化，過咗界，就會正如香港微生物學系講座教授袁國勇多年前警惕佢一樣，「過份(分)認叻，就會惹出禍」，最後可能會引火自焚，同自己嘅政治期望適得其反。

其實PY喺上年7月底離開醫管局前，都話過咁多年公職服務生涯，最難忘嘅係沙士，而佢喺退休後亦絕少出席公眾場合，只係間中喺Fb報吓行蹤，大多係風花雪月，好少講政事。

然而喺新冠肺炎確診個案愈嚟愈多，加埋上月初公立醫院有部分醫護人員醞釀罷工，逼政府全面封關，佢就喺Fb留言話，「抗疫的唯一出路是團結」，但醫護人員喺兩日後發起罷工，5日後結束。相隔一個月後，佢再喺Fb發聲，仲自爆袁國勇多年警惕，提醒啲專家唔好引火自焚，唔知班專家收唔收到呢？