寵物犬正測試血清　漁護署料為全球首隻確診新冠肺炎

早前確診新冠肺炎的馬主周巧兒，其家中松鼠狗亦驗出對病毒呈弱陽性反應，成為全球首宗人傳狗的病例。漁農自然護理署助理署長(檢驗及檢疫)薛漢宗今(5日)表示，署方本周二(3日)已取得該狗隻的血清作病毒中和測試，查看狗隻體內有無病毒抗體，他指會與香港大學合作進行病人的病毒基因圖譜分析比較，及嘗試以該狗隻的樣本種病毒。

被問到如何確認狗隻並非受環境因素污染，而是因本身受感染故出現陽性反應，薛解釋指，取得狗隻第一個樣本至最新樣本相隔6日，當中的樣本均呈陽性，相信病毒是處於狗隻的身體中，因狗隻口腔及鼻的分泌物會不斷更新，如受環境因素影響，病毒不會存在這麼久。他又指，待血清測試結果完成後可進一步確定狗隻是否受感染，料5至7日後會有結果，如狗隻確診受感染料將是全世界首隻受感染狗隻，但目前未有資料和案例，顯示病毒會再由狗傳人。

另外，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，香港今日並無新增確診個案，而昨晚(4日)新增的第105宗個案為一名印度回港女子，她於1月31日至上月24日期間曾到訪印度孟買，當時她是參與一名加拿大朋友舉辦的21人自由行旅行團，該女子於上月24日乘坐CX684航班由印度回港，抵港後曾乘坐港鐵及的士回家，25日至本月3日期間曾去過銅鑼灣、上環，亦曾到觀塘出席婚宴，並曾於本月2日因長期病患到律敦治醫院抽血，同日晚上一度在家中暈倒，3日到律敦治醫院門診求診，其深喉唾液樣本證實對病毒呈陽性反應。張指因患者病徵並非常見的上呼吸道感染病徵，所以患者在社區逗留較長時間方確診，料其緊密接觸者人數會較多。

醫管局總行政經理(醫療成效及科技管理)庾慧玲表示，今日接獲33宗懷疑個案，現時104宗確診個案中有2人離世，46人出院，今日出院的人包括第45、65及82宗個案患者。