政Whats噏：卓永興掌對話辦將滿約　被轟齋袋錢冇做嘢

修例風波引發社會撕裂，政府喺舊年9月成立對話辦公室，協助構建對話平台，半年合約更據稱有近170萬元人工，委任已經退休嘅創新科技局前常任秘書長卓永興「出山」擔任辦公室主任，依家距離約滿只餘約10日，有議員批評對話辦冇成效，仲話差啲唔記得有卓永興呢個人嘅存在，亦有議員質疑政府用高薪請人但做唔到野，就算畀市民批評大花筒亦有道理。

卓永興喺舊年9月16號履新，主要工作係統籌對話會同喺社交平台搞直播，佢上任10日就搞咗第一場對話會，當晚有大批示威者包圍會場灣仔新伊館，出席嘅一眾官員被圍困幾個鐘先走得，卓永興更被人恥笑連番「甩轆」，對話會更遭狠批只係做show同無作用。至於問責官員喺社交平台對話，就更加係無疾而終。

被問及卓永興就嚟任滿，但見唔到政府同市民有加強溝通時，議員麥美娟批評政府無好好善用公帑，認為如果新增職位能夠幫到市民就無所謂，但係佢就睇唔到有乜嘢係做到出嚟，佢仲話幾乎唔記得咗有卓永興呢個人嘅存在。

另一名議員周浩鼎認為，如果政府解釋唔到點解要使咁多錢請一個高官坐呢個位嘅話，市民批評政府花巨額請人係「大花筒」亦言之有理。