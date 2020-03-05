九巴副車務總監彭樹雄請辭　5月離任

九巴有高層人事變動！退休高級警司、現任九巴副車務總監彭樹雄今早(5日)向員工發短訊，交代其早前已經請辭，並將於今年5月中離任。九巴工會證實收到相關短訊，批評彭樹雄不熟悉巴士車務運作，「外行人領導內行人」，並且不接受反對意見。九巴回覆不評論事件。

今早九巴員工的WhatsApp群組，流傳由九巴副車務總監彭樹雄署名向員工發出的短訊。內容指，彭因個人生涯規劃發展，早前已向九巴董事總經理李澤昌遞信請辭，並將於今年5月離開九巴。彭指，離開九巴是困難的決定，因為九巴是其「第二事業」，他對此仍感到「無比的興趣與熱誠」，亦不捨得前線員工，但他認為九巴車務組在過去數年已朝正確軌道向前發展，故他相信現在是適當時候離開。

彭承認是巴士業的門外漢，而過去數年的工作令他忽略了家人，希望離職後能多放一點時間在家庭上，冀做全職運動員以及公益工作。

九巴職員權益工會發言人李國華證實，今早收到相關短訊。他形容彭樹雄任內十分勤力，銳意改革部門運作，但始終是「外行人領導內行人」，導致其決策未能完全貼近實際巴士車務運作需要。他又認為，彭的處事手法「十足警察」，作風「鷹派」及有「山頭主義」，不接受反對意見，若有人敢向其說不便會遭到排擠，「順者昌、逆者亡」。