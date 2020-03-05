「忍者龜之父」陳大河山頂豪宅昏迷　送院不治

山頂白加道27號一單位，今日(5日)中午12時許，警方接獲上址一名女子報案，指其姓陳(87歲)丈夫在床上昏迷。救護員接報趕至，將事主急送至律敦治醫院救治，惜抵院後證實不治。警方經初步調查後，相信事件無可疑。土地註冊處資料顯示，涉事單位由名為陳大河的男子持有，與彩星集團有限公司的創辦人同名，東網正向彩星了解。

陳大河生於廣東省普寧市，18歲已經幫助經營建材批發店的父親打理生意。陳在1962年來港定居，4年後創立專門經營、製造玩具的彩星公司，由於產品質量俱優、交貨準時，深得客戶支持，訂單不斷增加，進入70年代，不單自創產品及品牌，亦在美國設立銷售網絡，積極接觸海外客。至1984年，彩星公司更成為首家在本港掛牌上市的玩具製造商。

彩星公司之後透過電視廣告，向國際市場推銷產品大獲成功，更憑「忍者龜」玩具系列在美國打響名堂，產品風靡全球，90年代更曾在美國玩具市場高踞銷量第一，風頭一時無兩。

陳大河為人低調，熱心公益，多年來慷慨捐輸回饋社會，積極支持扶貧救災、修橋建路等項目，單在內地設校支持教育已捐贈數千萬港元。另外，他亦大力支持香港的大學教育發展，由2002年起先後捐錢予香港理工大學、香港城市大學及香港公開大學，涉款高達4,000萬港元，更享「教育界黃大仙」美譽，理大及城大均有以其命名的教學大樓。2009年，陳大河更獲城大頒發榮譽院士，表揚其卓越成就及貢獻。