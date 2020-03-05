政Whats噏 ：職權範圍字眼爭拗　沙田區議員叫官員問老師

今屆區議會中，唔少區議員都要求就反修例事件增設工作小組處理，當中喺沙田區議會，區議員就同民政事務助理專員因為職權範圍嘅字眼爭拗一輪，其中區議員楊思健批評民政事務助理專員對中文嘅理解，甚至建議佢請教曾任教中文嘅沙田區議會主席程張迎。

沙田區議會地區設施管理及保安事務委員會今午(5日)開會，其中討論建議成立3個工作小組，包括社區會堂及圖書館管理工作小組、地區設施及改善工程工作小組、同埋反修例及社區治安工作小組。而喺地區設施及改善工程工作小組中，區議員建議嘅職櫂範圍中就包括收集居民對社區治安及紀律部隊執法的意見，並向有關部門提供意見，以作出跟進及協助、檢視及建議沙田區內的地區設施，於區內設立表達公民權利的設施。

民政事務助理專員黃添培就解釋話，根據《區議會條例》區議會職能係向政府提供意見，認為如果職權範圍內如果有實質跟進行動係超出職權範圍，所以依家職權範圍中嘅「以作出跟進及協助」，字眼上有機會係額外嘅跟進行動，仲話區議員以個人名義去為街坊協助同跟進，亦有現行機制協助，認為職能有重疊。

不過黃嘅解釋就似乎未能釋除疑慮，仲惹來唔少區議員炮轟，區議員李志宏直斥黃係邏輯有問題，仲話黃原來係九優狀元，反映香港教育失敗；而區議員黎梓恩就提到，話過往去信政府部門跟進時，相關信件都包含區議會標誌，再加上過往喺區議會會見市民計劃上有同區議會秘書處一齊跟進個案，質疑係咪違反條例，反問：「係咪要告我，要告埋秘書處呢？」