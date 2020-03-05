清明節實施特別交通安排 　港島近永遠墳場一帶封閉或改道

下月4日是清明節，不少孝子賢孫都會祭拜先人，慎終追遠。警方表示將於本月7日至5月12日清明節期間在港島實施特別交通措施，如有需要，會分三階段執行，方便市民前往掃墓，並維持交通暢順和行人安全。

首階段特別交通措施中，車輛於本月7日、14日、21日、28日；4月18日、19日、25日、26日和30日；5月2日和3日，每日上午7時至晚上7時，可前往柴灣連城道以東的歌連臣角道一帶。

警方指，若實施第二階段特別交通措施，柴灣一帶，包括歌連臣角道前往紀念花園及火葬場的支路、前往柴灣華人永遠墳場的支路、環翠里、連城道以東的歌連臣角道、連城道以西的歌連臣角道、連城道南行線、連城道北行線、介乎柴灣道與翡翠道的環翠道北行最左線。上述道路將於本月8日、15日、22日和29日；4月10日至13日；及5月1日每日上午7時至晚上7時封閉。

第三階段交通安排中，柴灣一帶，包括歌連臣角道前往紀念花園及火葬場的支路、前往柴灣華人永遠墳場的支路、環翠里、連城道以東的歌連臣角道、連城道以西的歌連臣角道、連城道南行線、介乎柴灣道與翡翠道的環翠道北行最左線。上述道路將於4月4日和5日每日上午7時至晚上7時封閉。

警方指，因應上述道路封閉，介乎火葬場支路與石澳道的歌連臣角道會改為單程西行，而介乎柴灣道與翡翠道的環翠道東段亦將改為單程西行。歌連臣角道、連城道、介乎勵志更生中心與大潭道的石澳道、環翠道、石澳道避車處、介乎石澳道與大潭篤水塘的大潭道避車處亦將禁止車輛停泊。

薄扶林一帶，域多利道至碧荔道的金粟街會於本月21日、22日、28日和29日；4月4日、5日、11日和12日，每日上午7時至下午5時改為單程南行。

另外，香港仔一帶，貝璐道近香港仔華人永遠墳場、由石排灣道通往香港仔華人永遠墳場的支路於本月21日、22日、28日和29日；及4月4日、5日、11日和12日，每日上午7時至下午6時將會封閉。

警方表示，會視乎該區當時的交通及人潮情況實施交通安排。又提醒駕車人士應保持忍讓，並遵從現場警務人員的指示。