飲食業今起可申抗疫基金　業界批政府反應慢支援少

新冠肺炎疫情持續，政府早前推出涉款300億港元的防疫抗疫基金，其中用作支援飲食業的食物業界別資助計劃及持牌小販資助計劃，今日(5日)開始接受申請。香港美食車聯盟主席林瑞華指，今次飲食業所面臨的困境可謂前所未見，酒樓經營不但因春茗取消而陷入困境，火鍋店亦因「打邊爐家族」之累，營業額重挫60%至70%，雖然相較之下泰國菜館影響較不嚴重，但整體生意仍下跌30%至40%。

飲食界議員張宇人於今日舉辦飲食業申請抗疫基金資助簡介會，為約1000間合資格的食肆持牌人辦理申請。他稱今早有逾千人出席簡介會，現場提供即場申請，亦會以電話聯絡方式解決部分人士的疑問。他又指今次的資助以持牌方式劃界線，預計有受影響的商戶未能受惠，會繼續與政府商討如何處理。

林瑞華表示，難言疫情何日過去，消費信心亦恢復無期，而政府反應卻不夠迅速。他指政府在農曆年後1個月，才向業界提供財政援助，惟抗疫基金的資助計劃，僅可為時下出現現金流不足的食肆略為緩解困難。

林續指，計劃只屬一次性，8萬至20萬港元資助對一般中小型規模食肆而言，可能只夠應付1個月的租金及工資開支，若可推出免息貸款，業界就有較充裕的轉圜餘地。對於張宇人今日向業界講解申請辦法及詳情，林認為此舉只屬應有之義，但質疑在疫情爆發之初，張沒有積極為業界張羅防疫物資。