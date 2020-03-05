CSI口罩各區小店可購　流出渠道仍存謎團

新冠疫情下，防疫用品一度短缺，政府各部門亦一罩難求，懲教署生產的CSI口罩本只於政府內部使用，不能在市面出售。但早前有傳媒發現，港九新界均有店舖曾出售CSI口罩，曾經在包括深水埗、沙田、銅鑼灣的藥房購入。亦有市民指曾經目擊有中年男子在新蒲崗街頭交收CSI口罩。媒體在街頭及網上訪問了超過100名有CSI口罩的市民，大約40%受訪者指市面可買到相關口罩。

該報道指，有市民2月中曾在深水埗一間小店以65元成功購買10個CSI口罩。亦有市民農曆新年前在大埔1間藥房，以100元購得1盒內有50個口罩，盒內存放的竟是CSI口罩，及後再到該藥房了解。店員表示會退款，又指來貨時已是這樣，「來貨幾十箱無理由全部拆開嚟睇」。

另有五金舖在社交網站公布有CSI口罩出售，35元50個。但記者到店舖查看時，負責人指現時已不能購買，當時貨源只是行家提供，及後又指只是網上惡作劇。至於銅鑼灣一間小食店亦曾出售CSI口罩，店主表示朋友寄賣的貨品。

CSI口罩如何流出仍有謎團，有市民指曾在新蒲崗目擊數次交收此款口罩的情況。有閉路電視片段顯示，有手持大袋的男子在新蒲崗新科技廣場徘徊，及後與一對約30歲男女交收。