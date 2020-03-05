百業蕭條冀政府貸款助中小企　商界促官員帶頭減薪

新冠肺炎蔓延導致訪港旅客大減，本地消費意欲低迷，多個行業均步入寒冬。香港各界商會聯席會議今日(5日)與4個建制派政黨會面後表示，希望政府盡快公布參與「百分百擔保特惠貸款」計劃的銀行名單，並協助中小企爭取較大的貸款額度，助他們渡過難關。

商界代表今午與自由黨、經民聯、民建聯及新民黨會面，討論一系列協助業界應對疫潮的措施。香港各界商會聯席會議秘書長沈運龍表示，疫情令本已疲弱的經濟雪上加霜，有在內地設廠的商家因疫情被迫停工，收入大減，惟政府卻缺乏支援，更批評「政府口口聲聲話要共渡時艱，咁佢哋都應該帶頭減薪」。

財政預算案擬在原有中小企融資擔保計劃下推出「百分百擔保特惠貸款」，香港中小企聯合會永遠榮譽主席劉達邦指，受疫情影響，不少中小企的生意額大跌8至9成，銀行擔心企業倒閉而捏緊「水喉」減少貸款額度，故措施未必奏效。劉建議政府與銀行商討，改以企業過往營業額的10至20倍作貸款額度。

在旅遊方面，香港旅行社東主協會會長葉慶寧批評，防疫抗疫基金僅撥1.5億港元支援旅遊業是杯水車薪，又指政府自1993年成立旅遊業賠償基金後向業界徵費十多年，目前已有近7億港元儲備，希望政府能動用基金回撥業界，「你留3億備用，攞4億出嚟已經幫到好多旅行社」。

另外，保安業商會主席何啟文指，有多間政府保安服務的承辦商反映，自去年11月至今仍未收到共涉5億港元的服務承辦費。何批評政府日前實施逾1個月的在家工作安排，導致行政及財政部門仍未完成有關單據的審批工作，促請政府「盡快找數」。

議員周浩鼎批評政府責無旁貸，應盡快處理審批並發放款項。周又指，「百分百擔保特惠貸款」計劃將於預算案通過後1個月才可生效，加上政府現時仍未能提供參與計劃的銀行名單，擔心推行前已有中小企倒閉。

對於「防疫抗疫基金」分別預留8億港元作口罩科研及15億港元支援本地口罩生產，議員鍾國斌批評政府投入過多，指與其將大量資源撥予上述產業，不如先拯救即將倒閉的企業，「喺23億度攞一半出嚟，每間企業派8萬都幫到過萬間嘞」。

鍾又引述國家統計局和物流與採購聯合會的數據指，官方製造業採購經理指數(PMI)由上月的50大跌至本月的35.7，是歷來最低，反映業界損失慘重，不少僱員被迫放無薪假，故他相信實際失業率遠超政府公布的3.4%。