修例風波：示威引發警民衝突　港自由評分跌至55分

總部設在美國的國際性非政府組織「自由之家」(Freedom House)，周三(4日)發表全球自由報告，並以香港反修例示威場面做封面，當中提到香港因為反修例風波，引發持續示威，警方暴力鎮壓。香港的自由評分由去年的59分，跌至今年的55分，繼續成為「部分自由」地區。

報告指出，雖然香港政府最終撤回修訂逃犯修例，但港人繼續有其他訴求，例如真普選，但北京拒絕讓步，而在去年11月的區議會選舉，民主派大勝，反映港人追求自由民主。評分由兩部分組成，政治權利佔40分，香港得分僅16分，而公民自由佔60分，香港得分39。

報告又說，全球政治權利及自由連續第14年惡化，尤其是在中國。過去一年，北京加緊壓制公民自由，審查和監控達到新極端，學術自由陷入新低，宗教及少數民族迫害加劇，當中包括使用人工智能和臉部識別技術，監視和迫害新疆信奉伊斯蘭教的少數民族，估計至少100萬維吾爾人及其他少數民族被關押在再教育營。

報告中指到，全球多地自由度已連續第14年下降。以總分100分為上限，澳洲及新西蘭均有97分，同屬最自由的亞洲國家。而香港的總分雖然較新加坡的50分為高，但不及93分的台灣及96分的日本。