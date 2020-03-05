港府直接委聘檢疫設施捱轟　竹篙灣500單位工程明招標

新冠肺炎肆虐，檢疫中心使用量急增。港府計劃在香港迪士尼附近竹篙灣一幅4公頃政府土地，以組合屋形式興建檢疫設施。建築署正為最少500個檢疫單位的工程籌備招標工作，工作大致完成，檢疫單位的設計及建造工程將於明日（6日）招標，工程預計下月開始，並於7月完成。

這個檢疫設施提供不少於600個檢疫單位，首批100個單位，早前以直接委聘形式批出工程，引起爭議。建築署指正為餘下最少500個檢疫單位籌備招標工作，設計及建造工程可供建築工程類別丙組的承建商承投。

建築署指因應疫情急速發展，首階段包括地盤平整、興建基礎設施以及提供首100個檢疫單位的工程必須盡快啟動。土木工程拓展署根據政府相關採購要求，以直接委聘的形式，爭取短期內峻工，讓首批100個檢疫單位盡快建成，以應付本港對檢疫設施的逼切需要。

該署又指，為應對疫情發展，政府工程部門迅速作出安排。在符合政府採購要求，以及保障施工質素的前提下，按實際情況採取適當的委聘安排，確保工程按序開展，令檢疫設施可以盡快建成，以應對隨時增加的檢疫需求，保障社區安全和公眾健康。