肺炎疫情肆虐　一貼睇晒各地限制港人入境措施安排

新冠肺炎疫情在全球肆虐，多個國家及地區因應疫情發展對香港居民實施相關的出入境管制措施。以下為部分國家及地區的限制措施詳情：

國家及地區 / 入境限制措施

日本 / 日本法務大臣森雅子在其個人Twitter上宣布，暫停香港免簽證入境安排

南韓 / 由2月12日起，所有來自或過境香港人士，必須持有有效的手提電話和電話號碼，並在抵達南韓前填寫入境文件和健康申報表，入境時交予檢疫或入境官員核對，如核對不成功將不得進入南韓

台灣 / 持有香港特區護照或旅行證件人士，以及曾到訪或停留香港的外國人士將被拒絕入境；香港特區護照持有人不會獲發落地簽證或網上簽證；香港特區護照持有人如擁有2020年2月11日後簽發的出入境許可證，並且旅遊目的為「商務履約、跨國企業內部調動」可進入台灣，但入境後須要接受「居家檢疫」14日

菲律賓 / 由香港出發或過境人士不得入境

巴林 / 任何在過去14天曾到訪或過境香港特別行政區的人士不得入境

孟加拉國 / 持有香港特別行政區護照人士，不具備獲得落地簽證的資格

以色列 / 過去14天曾到訪香港特別行政區人士不得入境