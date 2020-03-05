港人冇得免簽赴日本　市民稱暫無遊日意向影響不大

因應新冠肺炎疫情，日本政府加強口岸管制，今(5日)宣布從中國及南韓入境的人員須強制隔離14日，同時暫停向中國及南韓的旅客發出入境簽證，並暫停香港、澳門及南韓免簽證入境的安排等。香港市民普遍對政策表示理解，又指指日本封關「無可避免，遲早都要做」。

市民陳小姐表示，有關政策對其影響不大，由於她近期沒有打算到日本旅遊，即使其家人原打算上月出發到東京，但最後決定取消行程。她認為日本政府的封關政策十分合理，還稱「仲遲咗添」，又指日本過往的防疫意識鬆散，覺得今次措施總算來得及時。

另一名市民李先生則表示，近期沒有外遊打算，最近一次外遊為上年暑假。他表示平日會特意到日本觀賞演唱會，但由於近期演唱會有所延遲，所以日本封關對他而言並無影響。他稱日本封關「無可避免，遲早都要做」，認為措施為控制疫情的必要手段，又指香港人的衞生意識十分高，即使港府沒有主動封關，亦不擔心病菌會流入香港。

至晚上8時左右，旺角銀行中心各連鎖旅行社的門店大部分已關門，相關地點人迹罕至，部分分店貼出告示指分店暫時休息，讓客人到其他分店查詢。

香港國際機場方面，今晚出發前往日本東京的何小姐表示，對自己屬最後一批可免簽證入境的旅客感到非常幸運，認為日本取消港人免簽證入境的安排，會令港人到日本旅行的程序更麻煩，坦然行程結束回港後，暫不會再計劃前往日本，直至日本公布取消相關安排。她又指，對日本疫情感憂慮，但會做好安全措施，包括戴口罩、用消毒用品等，並指自己將於下周日(8日)回港，不擔心會滯留當地無法返港。

另有赴日的黃小姐直言，對日本當局宣布相關措施感到突然，因她計劃於下星期一(9日)回港，憂慮回程時會無法返港，詢問地勤人員後，對方亦表示暫未收到新資訊。她又說，計劃於4月再次到日本，雖然日本取消港人免簽證入境的安排，但仍可以透過申請VISA入境，又指日本即將舉行奧運會，加緊檢疫措施是無可厚非。