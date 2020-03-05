本地出境團暴跌90%旅社「吊命」　業界鬧政府未施援

新冠肺炎疫情蔓延至全球各地，為遏止病毒在境內擴散，最少有7個國家及地區對本港居民實施入境限制，嚴重打擊本地旅遊業界經營。有議員表示，現時出境旅行團按年大跌超過90%，形容旅行社現時只是憑少許營業額「吊命」；旅遊業界的工會則指，內地旅行團暫停出發，令大批本地導遊無工開，部分人需要轉行做保安，甚至申領綜援，批評政府未有及時向業界施以援手。

旅遊界立法會議員姚思榮表示，早在反修例風波期間，香港的出境旅行團已下跌約10%至20%，而今年農曆新年前後內地疫情迅速惡化，突然取消3000團訪港內地旅行團，涉及12萬名旅客，嚴重打擊中小型旅行社。

出境旅行團方面，他指前往內地的旅行團佔出境團主要比重，而且該些旅行團多數由中小型旅行社營辨，旅行社想辦海外旅行團更需與航空公司打好關係，方能取得足夠機位。現時內地疫情嚴峻、本地又對從內地入境人士實施隔離14天的要求，加上多個海外地區對香港採取入境限制，令本地出境團大跌逾90%。他指，現時旅行社僅憑少許營業額「吊命」。

香港(華語)導遊總工會主席謝北拱表示，反修例風波期間本地每日尚有約40至50團內地旅行團訪港，導遊仍有工開，但爆發新冠肺炎疫情後，內地停止出團，頓時令大批導遊無工開，部分人需轉行做保安、賣保險或申領綜援。他稱，曾經向政府建議過向導遊提供免息貸款、開辦4至5日的短期進修課程予導遊報讀，完成後津貼5000港元，以及開設臨時職位聘請開工不足的導遊，但政府均未有回應，他批評政府未有及時救助業界。