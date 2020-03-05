傳梁天琦收含劫獄字句聖誕卡　被調往高級別囚室

議員鄭松泰今日(5日)不點名指一名在囚人士在聖誕期間因收到大量聖誕卡及書信，當中可能涉及一些敏感內容，如劫獄，結果該名在囚人士被調往最高設防級別的Cat.A囚室，有傳他為參與2016年旺角騷亂、被判監6年的本土民主前線前發言人梁天琦。

有市民早前發起「和你寫」行動，向參與反修例示威及旺角騷亂的在囚人士寄出聖誕卡，包括現時入住石壁監獄的梁天琦。

鄭松泰今日在facebook貼文指，「有一位在囚人士在聖誕期間收到了一堆如行李喼大小的書信及聖誕卡，可能內裡有一些敏感內容；可能有人瘋狂地說要劫獄，結論是，這位囚友在收到這些卡後，被調柙至最高設防級別的Cat.A囚室」，而有關囚室是囚禁甲類囚犯，如需服刑超過12年、被判處終身監禁或死刑的囚犯，令該名在囚人士「需要重新適應在囚生活，內裡的所有人和事。」認為變相苦害了當事人。

懲教署發言人表示，為保障個人私隱，該署不會對個別在囚人士的個案作出回應。並謂，該署會考慮在囚人士的罪行、刑期、保安風險等因素決定其保安分類，並安排在囚人士至合適的設施服刑。