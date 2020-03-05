趕及新措施赴日本旅遊　港客：戴口罩勤洗手囉

因應新冠肺炎疫情轉趨嚴重，日本法務大臣森雅子周四（5日）在Twitter宣布，暫停香港及澳門旅客免簽證，同時暫停中國及南韓旅客簽證；有關措施將於周五（6日）零時起實施。

有前往日本的港人旅客黃小姐表示：「今日知，但未知咁快(實施新措施)，突然之間下決定，但係機票無得Cancel(口架)啦！.......她又表示，曾就有關情況向航空公司地勤職員查詢，回程會否受新措施影響，職員稱暫時未接獲最新資訊。該旅客稱，本身有擔心回程受影響，但理論上新措施針對入境旅客，回程應不受影響。

黃又表示，下月(4月)會再到日本，據知新措施會暫停免簽證入境，但接受申請護照入境，實際情況要到時才知如何安排。同行一男子則表示，由於新一屆奧運在日本擧行在即，認為檢疫方面多做點措施，此安排亦合理。

對於日本疫情方面，兩人俱表示不太擔心，在港期間亦不太擔心，更透露上個月亦曾到過日本，發現當地居民很主動戴口罩，反而有感港人「曳曳」(不太配合)，身處當地時不戴口罩，表示盡量在當地戴口罩，到時回港後亦預咗接受檢疫，對此亦理解。她又強調，疫情至今，港人亦顯得自律，甚注意個人衞生，出街戴口罩及勤洗手。

另一名港人旅客何小姐表示，將乘搭明日(6日)凌晨一時左右班機前往日本，她坦言對當地疫情感到擔心，惟有自己做好預防措施，又對回程時能否順利登機返港同樣感擔心，但因為航空公司回覆，已購買機票無法取消，惟有如期出發，何對此亦表現無奈。

與此同時，一名準備偕兒子往日本富士山遊玩的港人曾先生，表示對回程會否也受影響甚為關注，對當地疫情則不太擔心，自己及兒子會多加注意個人衞生，戴口罩及時常洗手。其子則有點擔心會感染新冠肺炎，但會跟隨父親出發，自己會盡量避免接觸當地公共設施，減低感染機會。