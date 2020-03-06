警破偽鈔集團拘10男女　其中2男今提堂

警方自去年10月至今年2月，於全港多區接獲17宗報案，指有騙徒利用懷疑偽鈔乘搭的士、到便利店購物、到投注站投注及購買手提電話等，而涉及懷疑偽鈔面值包括100元、500元(大牛)及1,000元(金牛)。案件總損失金額共約10萬元。

新界北總區重案組接手調查案件，並根據情報分析及追查，鎖定一個偽鈔集團。警方昨前日（4日）上午進行代號為「暗蜂」的打擊偽鈔集團行動，於屯門區拘捕7男3女(23至42歲)，涉嫌行使偽製紙幣。被捕男女當中，包括7名南亞裔人士，其中一名持香港身份證的印度籍男子為集團主腦，其餘成員為3名本地人士及6名南亞裔人士。警方亦於行動中檢獲面值共約30萬元的偽製紙幣。

被捕的10名疑犯，涉及罪名包括「行使偽製紙幣」、「保管或控制偽製紙幣」及「處理贓物」。當中2名男子分別被暫控一項「行使偽製紙幣」罪及一項「保管或控制偽製紙幣」罪，案件將於今日（6日）上午在粉嶺裁判法院提堂。其餘5男3女已獲准保釋候查，須於4月上旬向警方報到。

警方提醒市民，製造、保管、控制或行使偽製紙幣屬嚴重罪行，違例者最高可被判處監禁14年，市民切勿以身試法。警方呼籲市民如收到懷疑偽製紙幣，應致電反詐騙協調中心24小時熱線查詢。