東方日報A1：搞死香港犯眾憎　黎智英被打小人

壹傳媒黎智英涉嫌在二○一七年中刑事恐嚇東方報業集團男記者，以及與前立法會議員李卓人等涉嫌參與去年八三一的非法遊行，早前二人被警方拘捕及落案檢控相關控罪。適逢昨日是廿四節氣中之驚蟄，有廿多名市民到銅鑼灣鵝頸橋打小人，黎智英、李卓人、毛孟靜和陳淑莊等共七人均是被打對象，七人被打完小人再被火燒，指他們是亂港分子，人人得而誅之。

每年驚蟄，鵝頸橋都相當熱鬧，今年更有一批市民前來，向黎智英、李卓人、前議員梁家傑、現任議員包括毛孟靜、郭家麒、楊岳橋及陳淑莊等七人「打小人」。昨午二時許，廿多名市民將黎智英等人的照片攤放在地上大力用腳踩，邊說「踩死漢奸！」

之後進行打小人儀式，由一位女士用鞋逐張照片擊打並唸唸有詞，「打你個死人頭，等你成世冇出頭！」、「打你個死人眼，等你眼屎遮住眼！」、「打你個死人鼻，等你索嘢索到無味！」、「打你個死人耳，等你耳鳴難制止！」、「打你個死人口，等你有氣無碇抖！」、「打你個死人手，等你有錢無得收！」她愈打愈激動，連旁邊的蠟燭都打跌。

該女士邊打黎智英，邊說：「呢個大漢奸，分裂國土，破壞香港繁榮安定，快啲去坐監。」她又說：「最好將佢哋全部繩之於法，呢批禍港議員！」打完小人，便將黎智英等人的照片放進化寶盆內焚燒。他們表示要專打「人人得而誅之嘅亂港分子」，又批評黎智英等人「叫啲小朋友去放火破壞」，搞到不少打工仔手停口停，「香港畀佢哋玩完啦」，寄望驅除小人可有助香港重回正軌。

黎智英涉嫌於二○一七年刑事恐嚇東方記者，警方經過近兩年半調查，終於二月廿八日一早上門拉人，並即日落案控告黎智英兩項罪名，當中包括刑事恐嚇。而黎智英亦於去年八月卅一日，與李卓人及民主黨前主席楊森涉嫌參與未經批准遊行；警方分別上門拘捕李卓人及楊森，並即時落案控告三人參與未經批准的集結罪。三人分別獲准以一千元至五千元保釋，案件定於五月五日在東區法院提堂。根據法例，該兩項罪名的最高刑罰均是入獄五年。

官媒在黎被捕後發表評論文章，指拘捕和起訴「叛國亂港四人幫」之一的黎智英是彰顯香港法治精神。文章批評香港和西方一些政客對此說三道四，不但站不住腳，更是攻擊與干擾法治。

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